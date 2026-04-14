Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri Ali Doğan, Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Doğan, eğitim kurumlarında yaşanan şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirterek, “Okullarımızın şiddetle anılmasını, eğitimcilerimizin ve öğrencilerimizin can güvenliğinin tehdit edilmesini asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Saldırıda yaralanan öğretmen, öğrenci, emniyet görevlileri ve kantin işletmecisine geçmiş olsun dileklerini ileten Doğan, eğitimcilere yönelik şiddetin toplumsal huzura zarar verdiğini vurguladı.

Açıklamasında okulların güvenli alanlar olması gerektiğine dikkat çeken Doğan, yetkililere çağrıda bulunarak eğitim kurumlarında güvenliğin artırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin ve önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesini istedi.

