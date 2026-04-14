Çorum’un tanınmış iş insanlarından, İkizler Toprak Sanayi Sahibi İsmail Ayvaz ile İkizler Petrol Sahibi Mustafa Ayvaz’ın kardeşleri Hüseyin Ayvaz (80) önceki gece İstanbul’da hayatını kaybetti.

Eşini daha önce kaybeden Hüseyin Ayvaz’ın, kızı Ferda Ayvaz ile birlikte İstanbul’da kaldığı, bir ay kadar önce beyne pıhtı atması sonucu tedavi görmekte olduğu öğrenildi.

Hüseyin Ayvaz’ın ikizi Hasan Ayvaz da daha önce hayata veda etmişti.

Ferda ve Feridun Ayvaz’ın babaları, CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Mahmut Ayvaz’ın amcası olan Hüseyin Ayvaz’ın cenazesi, bugün Akşemsettin Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Hıdırlık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Hüseyin Ayvaz’ın cenaze namazına CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu ve Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir de katıldı.

