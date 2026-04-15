Kısa adı Ser-Koop olan S.S. 22 No’lu Servis Otobüsçüleri Kooperatifi Başkanı Ertuğrul Demiral, kooperatif bünyesinde 98 servis otobüsü sahibinin bulunduğunu belirterek, “Mazot zamları öylesine belimizi büktü ki, esnafımız adeta çalışmazsa daha kârlı hale geldi.” dedi.

Yakıt maliyeti yüzünden çalıştıracak servis aracı bulmakta güçlük çeker durumda olduklarını vurgulayan Demiral, “Vergi borçlarımıza faiz affı ve yapılandırma istiyoruz, ama henüz bu konuda gereken anlayışı görebilmiş değiliz.” diye konuştu.