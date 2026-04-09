İçişleri Bakanlığı, mahalle bekçileriyle ilgili yönetmelikte kapsamlı değişiklikler yaptı. Söz konusu değişiklikle ilgili hazırlanan yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MESAİ SAATLERİ HAFTALIK 56 SAATE KADAR ÇIKABİLİYOR

Yeni yönetmeliğe göre çarşı ve mahalle bekçilerinin standart haftalık çalışma süresi 40 saat olarak açıklandı. Ancak personel yetersizliği, görev yoğunluğu veya emniyet/asayişin gerektirdiği durumlarda, valinin onayı alınarak bu süre en fazla 56 saate kadar yükseltilebilecek; fazla çalışılan süreler ise personelin istirahat süresine eklenecek.

GÜNDÜZ DE DÜDÜK SESİ DUYMAYA ALIŞIN

Günlük çalışma saatleri temel olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan zaman dilimini kapsayacak olsa da; terör, toplumsal olaylar, doğal afet veya salgın hastalık gibi zorunlu hallerde Bakan onayıyla gündüz saatlerinde de görev yapılabilecek.

YAYA VE ARAÇLI DEVRİYE GÖREVLERİNDE YENİ KURALLAR

Yaya devriyeler en az iki kişiden oluşacak ve kıdemli olan personel devriye amiri olarak sağda yürüyecek. Bekçiler, amirlerinden izin almadan görevlerine ara veremeyecek ve devriye esnasında ağır adımlarla ilerleyerek dönemeçlerde çevreyi gözetleyecek; ayrıca suç önleme amacıyla zaman zaman tek düdük çalacaklar.

Yönetmelikteki en dikkat çekici düzenlemelerden biri de bekçilerin genel kolluk (polis/jandarma) nezaretinde araçlı devriye görevini yerine getirebilmelerine ve genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmalarına imkan tanıyan madde oldu.

ŞÜPHELİ KİŞİLER ÜZERİNDE EL İLE DIŞTAN KONTROL YETKİSİ

Durdurulan kişiler üzerinde veya araçlarında silah ya da tehlikeli bir eşya bulunduğuna dair yeterli şüphe oluşması halinde, bekçilere kendilerine veya başkasına zarar verilmesini önlemek amacıyla yoklama suretiyle el ile dıştan kontrol yapma yetkisi verildi. Araçlarda ise sadece dışarıdan bakıldığında içerisi görünen bölümler kontrol edilebilecek.

Yönetmelik, bu işlemin bir "arama" olmadığının altını çizerek, bekçilerin bu yetki kapsamında detaylı üst ve araç araması yapamayacağını hükme bağladı.

BÖLGE GÜVENLİĞİ VE KABAHATLERİ ÖNLEME GÖREVİ

Bekçiler, görevlendirildikleri bölgelerdeki konut, iş yeri ve araçların güvenliğini temin etmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlü kılındı.

Kamu binaları ve tesislerinin korumasını da sağlayacak olan bekçiler, görev saatleri içinde tespit ettikleri kabahat fiillerini (gürültü, çevreyi kirletme vb.) önleyecek ve bu durumları genel kolluğa bildirecek.

Ayrıca, görev yaptıkları bölgedeki sokak, cadde, meydan, park ve sağlık merkezleri gibi önemli yerleri öğrenmekle sorumlu tutulacaklar.

BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLAMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 29 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, “Ülkemiz genelinde görev yapan bekçilerin yalnızca gece saatlerinde görev yapmaları yerine, Valilik emir ve yönetimi altında ihtiyaç duyulan alanlarda da görevlendirilmelerine imkan sağlayacak bir düzenleme öngörüyoruz. Çarşı ve Mahalle Bekçilerimiz, illerde alınacak inisiyatif ile belirlenecek noktalarda nöbet görevi üstlenebilecekler.” demişti.

