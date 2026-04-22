U18 Futbol Ligi’nde 2025-2026 Sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Gençlik Mimar Sinanspor’un Türkiye Şampiyonası 1.Kademe maçlarını oynayacağı yer belli oldu.

Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan’ın yaptığı açıklamaya göre, Mimar Sinan, 3-5 Mayıs tarihlerinde, Kastamonu grubunda mücadele edecek. Mimar Sinan’ın yanı sıra Kastamonu grubunda Ankara’dan 2 takım, Bolu, Düzce, Karabük, Sinop ve Kırıkkale temsilcileri yer alıyor.

8 takım 4’erli 2 gruba ayrılacak olup, eleme usulüne göre oynanacak maçlar sonunda grup birincileri finalde karşılaşacak. Finalin galibi bir üst tura adını yazdıracak.