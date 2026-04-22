Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, grekoromen stil 130 kilonun finalinde Macar rakibi Darius A. Vitek’i 7-1 yenerek 13.kez şampiyon olan ve bu alanda Rusların efsanesi Aleksandr Karelin’e ait rekoru geride bırakarak tarihe geçen Rıza Kayaalp’i telefonla arayarak kutladı.

Aşgın, Kayaalp’le yaptığı görüşmede, “Bir kez daha gurur duyduk, göğsümüzü kabarttın, Allah senden razı olsun. Hem şampiyon olman çok güzeldi, hem rekor kırman süperdi. Hak doğrunun yardımcısıdır her daim. Gurur duyduk bir kez daha. Allah yolunu, bahtını açık etsin kardeşim” şeklinde konuştu.

Kayaalp de Aşgın’a teşekkür ederken, ceza aldığı dönemde yaşadığı sıkıntılı süreci anlatıp artık kötü günlerin geride kaldığını dile getirdi.