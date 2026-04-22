Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Arca Çorum FK, geçtiğimiz Pazar günü Sivasspor’la sahasında oynadığı ve 3-1 kazandığı maçla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Arca Çorum FK’yı taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk etti. Böylece, Arca Çorum FK sahasında oynadığı son 3 maçta aynı disiplin ihlali nedeniyle ceza alacak.

Kırmızı-siyahlı kulüp, Bandırmaspor ve Bandırmaspor maçlarında da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle tribün blok kapatma cezalarına çarptırılmıştı.