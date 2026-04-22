Çorum’da, 2026-2027 Futbol Sezonu için klasmana aday gösterilecek hakemleri ve yine yeni sezonda mahalli müsabakalarda görev yapacak hakemleri belirlemek amacıyla planlanan hakem sınavlarının ilk ayağı olan atletik sınavı yapıldı.

Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından belirlenen sınav takvimi kapsamında, İl Hakem Kurulu tarafından Hitit Üniversitesi Muhsin Yazıcıoğlu Futbol Sahası’nda düzenlenen atletik koşuya katılan tüm hakemlerin başarılı olup yazılı sınava girmeye hak kazandığı açıklandı.

Koşunun ardından yarın akşam da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yazılı sınav yapılacak. Yazılı sınavda da başarılı olan hakemler arasında yeni sezon için klasmana teklif edilecek isimler belirlenecek.