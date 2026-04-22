Arca Çorum FK’nın Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki rakiplerinden Boluspor’da Arnavut orta saha oyuncusu Dean Lico takımdan ayrıldığını açıkladı.

2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun ani vedası, camiada büyük şaşkınlık yarattı. Son dönemde artan ekonomik sorunlar nedeniyle kulüp ile oyuncu arasında yapılan görüşmeler neticesinde yolların ayrıldığı kaydedildi.

26 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu, bu sezon Boluspor formasıyla 30 lig maçında 2.504 dakika, 1 Türkiye Kupası maçında ise 72 dakika süre alırken, ligde 3 gol-1 asistlik skor performansı sergiledi.