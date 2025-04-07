Ahlatcı Çorum FK’nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadı’ndaki locaların yeni sezon için satışına başlanıldığı açıklandı.

“Yerini şimdiden garantile” sloganıyla kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yeni sezon için loca satışlarına başlandığı ve erken rezervasyonla özel avantajlı fiyatlardan locaların yeni sahiplerini beklediği belirtildi. Loca satışlarında önceliğin mevcut sahiplerine ait olduğuna dikkat çekilirken, iletişim için (0364) 333 00 00 telefon numarası paylaşıldı.