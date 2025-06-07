Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan idarecilik mülakat sonuçlarının eğitim camiasında ciddi bir güvensizlik yarattığını belirterek, mülakat sisteminin kaldırılması çağrısında bulundu.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın bugün duyurduğu idarecilik mülakat sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapan Eğitim Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, sistemin adil ve şeffaf olmadığını savunarak mülakatların liyakat yerine siyasi kadrolaşmanın aracı haline geldiğini söyledi.

“ŞEFFAFLIK YOK, DENETİM İMKÂNSIZ”

Sırma, sonuçların yalnızca e-Devlet üzerinden erişilebilir olması nedeniyle adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarını karşılaştıramadığını vurgulayarak, bu durumun değerlendirme sürecini denetlenemez hale getirdiğini belirtti. Sözlü sınavların, yazılıda yüksek puan alan eğitimcilerin elenmesine neden olduğunu ifade eden Sırma, bunun kamu yönetiminde adalet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu dile getirdi.

“SENDİKALI OLMAK CEZALANDIRILIYOR”

Daha önce yargı kararıyla görevine iade edilen birçok sendika üyesinin bu yıl da mülakatta elendiğine dikkat çeken Sırma, bunun sendikalı olmanın cezalandırıldığı bir uygulama pratiğine dönüştüğünü kaydetti. Bazı adayların yazılı sınav puanlarıyla bire bir aynı mülakat puanı aldığını belirten Sırma, kamuoyuna çarşaf liste sunulmamasının da sürece olan güveni zedelediğini dile getirdi.

Sırma, Eğitim Sen’in yaşananlara karşı taleplerini şu şekilde sıraladı:

“Mülakat sistemi tamamen kaldırılmalı, idareci atamaları yalnızca yazılı sınav sonuçlarına göre yapılmalıdır.

Tüm sınav sonuçları, adayların yazılı ve sözlü puanlarıyla birlikte çarşaf liste şeklinde kamuoyuyla paylaşılmalıdır.

Yargı kararıyla göreve dönen eğitimcilerin uğradığı hak kayıpları giderilmeli ve ayrımcılığa son verilmelidir.”

Sırma, açıklamasının sonunda, “Eğitimde adalet ve liyakat mücadelesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Mülakat yoluyla sürdürülen kayırmacılığın karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Editör: SELDA FINDIK