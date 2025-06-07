Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Kurban Bayramı dolayısıyla Kamile-Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi'nde kalan yaşlılarla bayram kahvaltısında bir araya geldiler.

Bayramın manevi atmosferinde gerçekleşen anlamlı buluşmada yaşanmışlıklarla yoğrulmuş sohbetler, içten tebessümler ve bayramın sıcaklığı paylaşıldı. Ulu çınarlarla kurulan gönül sofrasında, geçmişin izleri ve geleceğe dair umutlar bir kez daha hatırlandı.

Kahvaltı programında konuşan Vali Çalgan, “Sizler bizim geçmişimiz, bugünümüz ve geleceğimize ışık tutan değerlerimizsiniz. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle gönüllere dokundu.

Ziyarete; İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Naim Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ve eşleri de katılarak, büyüklerin bayram sevincine ortak oldular.

Editör: Haber Merkezi