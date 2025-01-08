Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Genç Erkekler Dart İl Birinciliği sona erdi. 20 okulun katılımı ile gerçekleşen il birinciliği Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda yapıldı. Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Oğuz Köse, İbrahim Yıldırım ve Mehmet Küpçüoğlu kadrosu ile Merkez Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon olmayı başarırken, Barış Arslan, M.İlbey Ercoşgun ve M.Emin Yılmaz’luı Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci oldu. Sadık Can Çankal, Sefa Akcan ve Veysel Enes Küyük’lü oyuncu grubu ile mücadele eden İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi üçüncü, Emir Arslan, Ömer Faruk Türkmen, Halil Efe Yaramış, Umut Sefa İpek’li İskilip İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise il birinciliğini dördüncülükle tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupa ve madalyaları takdim edildi.