Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler ve Gençler U21 Türkiye Karate Şampiyonası ve milli takım seçmeleri 2-5 Ocak tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Taha Akgül Spor Salonu’nda gerçekleşen şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü karatecilerinden Kayra Yağlı ümitler +70 kiloda tüm rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, kardeşi Kerem Tuğra Yağlı ise gençler +76 kiloda beşinci olmayı başardı.

Öte yandan yine Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Yiğit Gözübüyük ise ümitler 52 kiloda üçüncü olarak bronz madalya ile Çorum’a dönmeyi başardı.

Kategorilerinde ilk 5’e girmeyi başaran Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nün 3 sporcusu da 7-9 Şubat tarihleri arasında Polonya’da yapılacak olan Avrupa Karate Şampiyonası’nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazandılar.