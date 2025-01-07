Trendyol 1.Futbol Ligi’ndeki 8.beraberliğini alan Ahlatcı Çorum FK, 18.haftalar itibariyle tarihinin en çok beraberlik aldığı ikinci sezonunu geçiriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, Amedspor’la birlikte 1.Lig’in en çok beraberlik alan iki takımından biri, profesyonel liglerde mücadele eden 139 takım arasında da en çok beraberlik alan 8 takımdan biri olarak dikkat çekiyor.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 18.hafta maçında konuk olduğu Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kalarak puanını 26’ya yükselten Ahlatcı Çorum FK, bu sezon 8.beraberliğini aldı. Kırmızı-siyahlı takım, tarihinin en çok beraberlik aldığı iki sezondan birini geçiriyor.

7 YIL SONRA AYNI TABLO

13 sezondur profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, 18.haftalar itibariyle en çok beraberlik aldığı ikinci sezonu yaşıyor. Kırmızı-siyahlılar, 2017-2018 Sezonunda olduğu gibi bu sezon da 18 maçta 8 kez sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Ahlatcı Çorum FK, en az beraberliği ise 2018-2019 ve 2019-2020 Sezonlarında aldı. Çorum ekibi, bu iki sezonda da 1’er beraberlik elde etti.

AMED’LE ZİRVEYİ PAYLAŞIYOR

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin geride kalan 18 haftalık periyodunda, en çok beraberlik alan iki takımdan biri olarak Diyarbakır temsilcisi Amed Sportif Faaliyetler’le birlikte zirveyi paylaşıyor. İki takımın da 8’er beraberliği bulunuyor.

139 TAKIM ARASINDA İLK 8’DE

Ahlatcı Çorum FK, Türkiye profesyonel futbol liglerinde de beraberlik sayısı bakımından en üst sıralarda yer alıyor. Profesyonel liglerde 139 takım mücadele ederken, 3.Lig 2.Grup’ta mücadele eden Mardin temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor ve 3.Lig 3.Grup’ta yer alan İzmir ekibi Aliağa FK 10’ar beraberlikle Türkiye liglerinin en çok berabere kalan takımları sıralamasında zirveyi paylaşıyorlar. Bu iki takımı Süper Lig ekibi Kasımpaşa 9 beraberlikle izlerken, 1.Lig’den Amed Sportif Faaliyetler ile Ahlatcı Çorum FK, 2.Lig Kırmızı Grup’tan Kocaeli temsilcisi Belediye Derincespor, 3.Lig 3.Grup’tan Bayburt Özel İdare ve 3.Lig 4.Grup’tan Bursa Nilüferspor ise 8’er beraberlikle üçüncülüğü paylaşıyorlar.