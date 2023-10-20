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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ne verilen 1 haftalık milli aranın ardından heyecan 9.hafta maçlarıyla devam ediyor. Ahlatcı Çorum FK, Pazar akşamı lider Eyüpspor’u konuk edecek.

Tarihinde ilk kez 1.Lig’de mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, milli ara öncesinde oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. 13 puanla 8.sırada yer alan kırmızı-siyahlı takım, attığı 10 gole karşılık 6 gol yedi. Milli ara öncesi, en son Balıkesir deplasmanında Bandırmaspor’la 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, yarınki maçta lider Eyüpspor’u yenerek üst sıralardan kopmamayı hedefliyor. Bu doğrultuda, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdüren Çorum temsilcisi, yarın yapacağı ter idmanının ardından maç saatini beklemeye başlayacak.

Yarınki zorlu maç öncesinde, Ahlatcı Çorum FK’da Berkay Can Değirmencioğlu ve Sadık Arda Yılmaztürk’ün sakatlıkları devam ediyor. Bu iki futbolcu, Eyüpspor’a karşı da forma giyemeyecek.

Ligin en iyi kadrosuna sahip takımı olan Eyüpspor da yarınki maç öncesinde iddialı. 8 maçta 7 galibiyet, 1 yenilgi alan ve topladığı 21 puanla lider durumda bulunan Eyüpspor, attığı 19 gole karşılık 4 gol yerken, Çorum FK maçında da 3 puan hedefliyor. İstanbul temsilcisi de yarınki ter idmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp karşılaşma saatini beklemeye başlayacak.

Lider Eyüpspor’la 8.sıradaki Ahlatcı Çorum FK arasında, Pazar akşamı Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi A klasman hakemlerinden Alper Akarsu düdük çalacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Alper Akarsu’nun yardımcılıklarını ise İzmir bölgesinden Hüsnü Emre Çelimli ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Eskişehir’den Semih Kurt da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.