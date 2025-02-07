Çorum eski İl Milli Eğitim Müdürü Baki Şahin’in eşi Latife Şahin hayatını kaybetti.

Meltem Şahin, Mehtap Şahin Ökmen ve Merih Şahin Pehlivan’ın anneleri, merhum Ziraat Bankası Müdürlerinden İlhan Demirel’in kız kardeşi, Serdal Ökmen’in kayınvaldesi, Murat ve Mert Güven’in anneannesi olan Latife Şahin vefat etti.

Merhumenin cenazesi yarın (8 Şubat 2025 Cumartesi günü ) öğle namazının ardından Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi