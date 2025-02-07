Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün soğuk hava uyarısında bulunduğu Çorum'da gece saatleri itibari ile kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent merkezinde de etkisini gösteren kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde devam ediyor. Kar yağışı şehir merkezini beyaza bürüdü. Çorum Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasının ardından yolların ve kaldırımların buzlanmaması için teyakkuza geçti. Ekipler, kaldırımlarda ve yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışı sebebiyle sevinç yaşayan vatandaşlar, havaların soğuk olmasına rağmen bu yıl bekledikleri kadar kar yağışının olmadığını söyledi.

Editör: İHA AJANS