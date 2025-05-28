Laçin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nde EYS antrenörü olarak görev yapan Hasan Çalışkan tarafından organize edilen turnuva çekişmeli maçlara sahne oldu. Laçin’de ilk kez böyle bir organizasyon yapıldığına dikkat çeken Çalışkan, turnuvanın yapılmasında emeği geçen İlçe Müdürü Bayram Çakır’a ve bilek güreşi hakemlerinden Ayşe Koca’ya teşekkür etti.

Erkekler kategorisinde dereceye giren minik öğrenciler:

45 kilo sol kol: 1.Ayaz Kayar, 2.Çağrı Ümmet Karaca, 3.Mustafa Baki Çam.

35 kilo sol kol: 1.Yiğit Kayar, 2.Eymen Emin Sulutaş, 3.Mehmet Buğra Karaman.

30 kilo sol kol: 1.Can Erdem Kıvrak, 2.Poyraz Berat Kavak, 3.Barış Bıyık.

Kızlarda dereceye giren minik öğrenciler:

35 kilo sol kol: 1.Cemre Su Miroğlu, 2.Ecrin Bayat, 3.Mira Hazal Güder.

40 kilo sol kol: 1.Bilge Solak, 2.Sıla Daşgın, 3.Buğlem Feride Aksu.