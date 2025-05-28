Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan U11-13 Masa Tenisi 1.Balkan Şampiyonası 21-25 Mayıs tarihleri arasında Bulgaristan’ın Albena kentinde yapıldı. Dünya genelinden çok sayıda sporcunun der döktüğü şampiyonada Çorum Arena Spor Kulübü’nden M.Emre Kantik takımlarda kazandığı balkan ikinciliğinin ardından çiftler kategorisinde de partmeri Akif Emre Bucak ile Balkan şampiyonu olarak altın madalyayı kazanırken, karışık çiftlerde de partneri Belinay Davut ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı ve şampiyonayı 3 madalya ile tamamladı. Yine Arena Spor Kulübü’nden Ahmet Çelik takımlarda Balkan ikincisi, karışık çiftlerde partneri Defne Üzümcü ile ikinci, çift erkeklerde de partneri Ali Enes Seren ile üçüncü olarak iki gümüş ve bir bronz madalya ile toplamda 3 madalyanın sahibi oldu.

Çorum Belediyespor sporcularından Berat Özdemir ise takımlarda ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, çift erkeklerde partneri Ahmet Yiğit ile üçüncü, karışık çiftlerde ise partneri Emine Aydınay ile üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Öte yandan Arena Spor Kulübü antrenörlerinden Derya Bilgili de şampiyonada milli sporcuların başında antrenör olarak görev aldı.