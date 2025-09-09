İlköğretim Haftası kutlama programının 16 Eylül’e ertelenmesinden dolayı yarın Gazi Caddesi trafiğe açık olacak.

Valilikten yapılan açıklamada, 10 Eylül’de yapılması planlanan İlköğretim Haftası kutlama programının 16 Eylül’e ertelendiği bildirildi.

Açıklamda, ”Bahse İlköğretim Haftası Kutlama Programının 16 Eylül 2025 Salı gününe ertelenmesi nedeni ile 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 07.00 itibariyle Gazi Caddesi üzerinde Saat Kulesi ile Stat Kavşağı arası alınacak trafik tedbirleri iptal edilmiş olup, trafik akışı normal seyrüseferinde devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ