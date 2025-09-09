İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, DEAŞ Terör Örgütü içerisinde, geçmiş dönemlerde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen ve terörizm suçundan uluslararası seviyede hakkında Kırmızı Bülten tanzim edilen bir yabancı uyruklu şahıs, kent merkezinde saklandığı adrese yapılan planlı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerince evde yaptığı adli aramada çeşitli dijital materyal ve dokümanlar ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edilmiştir.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK