Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Nuri Kuşcu basının toplumun adeta gören gözü işeten kulağı olduğunu dile getirdi.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile bir kutlama mesajı yayınlayan YRP İl Başkanı Nuri Kuşcu, iletişim ve etkileşimin zirve noktasını yaşadığı günümüzde gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok yönlü bir misyonu içerdiğini vurguladı.

Bu önemli misyonu yerine getirmek için birçoğu zor olmak üzere her türlü şartta görevlerini yerine getiren gazetecilerin mesai saati gözetmeksizin vatandaşları bilinçlendirmek ve her konuda haberdar etmek için fedakârca çalıştığını da dile getiren Nuri Kuşcu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeni ile yayınladığı mesajda; “Kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri, bütün takdirlerin üzerindedir. Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını, ihtiyaçlarını, taleplerini yetkililere ve kamuoyuna aktaran ve sorunların çözümünde önerileriyle toplumumuzun adeta gören gözü, işiten kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, işlerinde kolaylıklar, görevlerinde başarılar dilerim” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ