10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımlayan Mustafa Bayrak: “Demokrasinin ve günümüz yönetim anlayışının vazgeçilmez unsurlarından olan basın, kamuoyunu aydınlatırken kişilik haklarına saygılı, ilkeli, doğru ve tarafsız haber verme gibi birçok önemli değeri bünyesinde barındıran çok yönlü bir meslektir” görüşüne yer verdi.

Gazetecilik mesleğinin, köklü geleneklerini yeni teknolojiler ve çeşitlenen iletişim kaynaklarıyla bütünleştirilip ifa edilmeye devam ettiğini söyleyen Bayrak, Basın mensuplarının, aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle toplumsal düzenin sağlıklı işlenmesine katkı sunduğunu ayrıca halkın talep ve beklentilerini en iyi şekilde yansıtarak kamusal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Özellikle yerel basının, kamuoyunu aydınlatmanın yanı sıra şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine de büyük katkılar sağladığını hatırlatan Mustafa Bayrak; “İlimizin tanıtılması, markalaşması ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. Yerel basın mensuplarımızın sergiledikleri özverili ve üretken çalışmalar artarak devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizde faaliyet gösteren; basınımızın saygıdeğer temsilcilerinin, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nü en içten duygularımla kutluyor; çalışmalarında başarılar diliyorum” görüşüne yer verdi.

Editör: HABER MERKEZİ