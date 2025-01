Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde büyük bir rol üstlenen gazetecileri saygıyla selamladığını belirterek gazetecilerin, milletimizin sesi, gözü ve dili olduğunu kaydeden MHP İl Başkanı Çıplak, “Bilginin her geçen gün katlanarak arttığı ve teknolojinin takip edilmesi zor bir hızda geliştiği günümüz dünyasında, medya her zamankinden daha hayati bir önem taşımaktadır. Görsel ve yazılı medyanın yanı sıra, sosyal medya ve anlık haberleşme ağlarının etkinliği hızla artmaktadır. Bu hızlı değişim ve gelişim ortamında gazetecilerimizin üzerindeki sorumluluklar da her geçen gün artmaktadır” diye konuştu.

MHP İl Başkanı Çıplak, yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi: “Gazetecilerimiz, milletimizin gözüdür, dilidir ve sesidir. Vatandaşlarımızın doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmalarını sağlamak, halkımızın haber alma hakkını en iyi şekilde yerine getirmek adına büyük bir çaba göstermektedirler. Bu çaba, aynı zamanda ülkemizin demokratikleşme sürecine önemli katkılar sağlamaktadır. Zorlu şartlar altında hem ülke hem de dünya gündemini halkımıza aktaran gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsenmesinde de çok önemli bir rol üstlenmektedir.

Basın mensuplarımızın en temel vasıfları, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber sunmak ve toplumu doğru bir biçimde bilgilendirmektir. Gazetecilerimiz, edindikleri haber ve bilgileri objektif, ahlaki ve ilkeli bir şekilde kamuoyuna yansıtarak hem ulusal hem de milli meselelerde sağduyulu ve yapıcı bir tavır sergilemektedir. Bu yaklaşım, millet şuurumuzun güçlenmesi ve demokrasimizin sağlam temellere oturması açısından kritik öneme sahiptir.

Bu vesileyle, ilimizde ve ülkemizde görev yapan tüm basın mensuplarımıza teşekkürlerimi sunuyor, emek ve gönül verdikleri bu kutsal görevde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Ayrıca, ebediyete intikal eden değerli basın mensuplarını rahmetle anıyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. En içten sevgi ve saygılarımla…”

