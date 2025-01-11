Asli görevleri kamuoyunu aydınlatma, toplumu bilgilendirme ve doğru haber alma yönünde mesleki etik ve sorumluluk bilinciyle önemli bir görev ifa eden çalışan gazetecilerin gününü kutlayan Fahri Karayan bir mesaj yayınladı.

Gazeteciliğin zorluklarla dolu bir meslek olmasının yanısıra bilgi ve iletişim çağında toplumların gelişimi ve ilerlemesi için hayati bir öneme sahip olduğunu dile getiren Karayan; “Bu mesleği icra eden gazeteciler doğruluk, tarafsızlık ve objektiflik ilkeleriyle, halkın doğru bilgiye ulaşmasını sağlamanın yanı sıra, demokrasinin güçlenmesine de katkıda bulunmaktadırlar. Büyük fedakârlıklarla halkımızın doğru haber alması için görev ifa eden, her türlü sıkıntı ve zorluğa göğüs geren basın emekçilerimizin bu gayretleri, her türlü takdirin üzerindedir” dedi.

“Halkın doğru haber almasını sağlayan, kamuoyunun vicdanı olan medya ne kadar özgürse, o ülkenin demokrasisi de o kadar güçlüdür” diyen Fahri Karayan sözlerine şöyle devam etti: “Gazetecilerin gelir sevilerinin yükseltilerek emeklerinin karşılığının sadece erken emeklilik olarak değil, emekli olduktan sonrada yaşam koşullarını sürdürebilecek gelire sahip olmaları gerekmektedir. Sorumluluk ve yükümlülüklerinin bilinciyle toplumumuzun aydınlanmasında önemli bir görevi yerine getiren, yağmur çamur demeden, soğuk, sıcak ve benzeri hava koşullarına bakmadan, savaş alanlarında, doğal afetlerde insanlığın sesi olan değerli gazetecilerimizin, “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” nü kutluyor, ebediyete irtihal eden tüm basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum”

Editör: HABER MERKEZİ