Ülkemizde, gazetecilere sosyal ve ekonomik haklar sağlayan ve Türk basınında bir dönüm noktası olan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961 yılında kabul edilmesiyle birlikte, her yıl 10 Ocak tarihi “Çalışan Gazeteciler Günü” olarak kutlandığını hatırlatan Alagöz,” Yedi gün yirmi dört saat vatandaşlarımızın doğru bilgiye ulaşması için mesai harcayan tüm gazetecilerin günü kutlu olsun” dedi.

“Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır” diyen AK Parti Merkez İlçe Başkanı Alagöz, mesajına şöyle devam etti;

“Tarafsız ve objektif basın, demokratik toplumların olmazsa olmazı, milli birliğin sağlanmasında, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da basın çalışanlarımızın, milli bir hedef olarak, ülkemizin 2025 hedeflerine giden zorlu yolları, fikirleriyle, kalemleriyle aydınlatmaya devam edeceklerine can-ı gönülden inanıyorum. Doğru haber verme, tarafsızlık, objektiflik, özel hayata ve kişilik haklarına saygı, basın ve basın çalışanları için yol gösterici değerlerdir. Türk basınının çalışmalarını, bu değerlere bağlılıkla devam ettireceğine inanıyorum.

Farklı görüş ve düşünceleri nesnel bir şekilde ortaya koyan tarafsız bir basının, toplumun bilinçlenmesinde dolayısıyla da barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesinde büyük payı vardır. Milletçe yakaladığımız güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik, beraberlik ve bütünlük içinde Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü sosyal ve siyasi tartışmanın üzerinde tutmak, başta basın camiasının olmak üzere hepimizin önceliği olmalıdır. İnanıyorum ki basınımız bu sorumluluk bilinci içinde yayınlarını başarıyla sürdürecektir.

Tüm basın çalışanlarımıza özverili katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür ediyor, şehrimize, ülkemize ve milletimize katkılarının aynı duyarlılıkla devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, gece gündüz demeden özveriyle çalışan tüm basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum”

Editör: HABER MERKEZİ