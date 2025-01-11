10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Gök, gazeteciliğin bir toplumun kalkınması ve ilerlemesi açısından yeri ve önemi tartışılmaz meslek gruplarından biri olduğunu dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle “ulusun müşterek sesidir” dediği basının halkın haber alma ihtiyacını karşılayan, halka hizmet veren tüm kurumlara karşı halk adına sözcülük görevini yürüten kuruluşlar olduğunu da anlatan Mehmet Fatih Gök mesajında; “Demokrasinin olmazsa olmazları arasında sayılan basın emekçilerimizin, doğru ve tarafsız bir şekilde haber yapabilmeleri için ekonomik ve sosyal haklarının güvence altına alındığı çalışma ortamlarının oluşturulması dileği ile bütün basın emekçilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevleri başında hayatlarını kaybeden basın emekçilerini de bir kez daha rahmetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ