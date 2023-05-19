Ak Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay, 2. tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi Çorumlulara çağrıda bulunarak, “4 Mayıs’ta göstermiş olduğunuz kararlılığı aynı şekilde devam ettirin” dedi. Günay, “Türkiye için, yarınlarımız için, mazlum milletlerin gözyaşlarını dindirmek ve dünyaya barış ve huzur getirmek için 28 Mayıs’ta vatanını seven, milletine bağlı herkesi istisnasız bir şekilde ve daha güçlü bir sesle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı’nın, bu ülkenin kazanımlarına ve değerlerine sahip çıktığını, tehditleri ve küresel oyunları boşa çıkardığını belirten Murat Günay, 14 Mayıs’ın tartışmasız galibinin Erdoğan ve Cumhur İttifakı olduğunu da savunarak, “Cumhur ittifakı olarak mecliste çoğunluğu elde ettik. İnşallah 28 Mayıs’taki seçimde de 14 Mayıs seçim zaferimizi taçlandıracak ve bugünkünden daha yüksek bir oranla liderimiz Sayın Erdoğan’ı 13. Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu seçimin mağlupları, Kılıçdaroğlu ve öittifak ortakları yanında, tüm terör örgütleri ve terörün yerli işbirlikçileridir” dedi.