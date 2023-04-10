Etkinlik çerçevesinde kurs öğreticisi Fethiye Birsen Kaymak öncülüğünde Bilal-i Habeşi Camii'nde minikler sahura kalkarak tekne orucuna niyetlendi ve ezanın okunmasıyla iftar toplarını kendileri patlattı. Toplardan çıkan minik sürprizlerle sevindiler. Çocuklar iftar duası yaparak velilerin hazırlamış olduğu iftarlıklarla oruçlarını açtı.

İftardan sonra namaz kılarak dua eden minikler, ilk oruçlarının belgesini ve diş kirası hediyelerini öğretmenlerinin elinden aldı. Çocuklar daha sonra balonlarla oynayarak ve koşturarak cami içerisinde bulunmanın sevincini yaşadı.

İlçe Müftülüğünden etkinliğe ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Rabbimiz camilerimizden çocuk seslerini eksik etmesin. Rabbimiz camilerdeki çocuklarımızın seslerini kılınan namazlara engel gibi değil, namazların kabulü için bir dua gibi görebilmeyi bizlere nasip eylesin" denildi.