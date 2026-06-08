Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 64 ilde açık satış yöntemiyle yaklaşık 20 bin konutu vatandaşların erişimine açacağını duyurdu. Kura uygulamasının yapılmayacağı bu yeni satış sisteminde, başvuru şartlarını sağlayan vatandaşlar başvuru önceliğine göre doğrudan konut sahibi olabilecek. Açıklanan resmi verilere göre, en fazla konut satışının yapılacağı illerin başında 2 bin 200 konutla Bursa ve 2 bin 62 konutla Ankara yer alıyor. Deprem bölgesindeki illerden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya da yüksek konut sayılarıyla bu şehirleri takip ediyor

ÇORUM'DA KAÇ KONTENJAN VAR?

Proje kapsamında Çorum'da yaşayan ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için 157 konut açık satışa sunuluyor.

BAŞVURU DETAYLARI

Çorum ve diğer 63 ilde gerçekleştirilecek olan açık satış kampanyası kapsamında vatandaşlar, başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden tamamlayacak. Kura çekilişinin yapılmayacağı bu sistemde, ilan edilen başvuru şartlarını taşıyan kişiler, banka şubelerine başvuru sırasına göre konutlarını seçerek satın alma işlemlerini yürütecek. TOKİ’nin açık satış sürecine, başvuru tarihlerine ve konutların fiyat listelerine ilişkin detaylar, idarenin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.