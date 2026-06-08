BBP’nin 13’üncü Olağan Kurultayı ATO Congresium’da gerçekleştirildi. Kurultay öncesinde Mustafa Destici, ATO Congresium’un önünde selamlaşma konuşmasını gerçekleştirdi.

Mustafa Destici’nin salona gelmesiyle başlayan kurultayda divan üyeleri belirlendi. Ardından Destici açılış konuşması gerçekleştirdi ve oy sayım işlemine geçildi. Tek aday olan Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Kullanılan 892 oyun tamamı geçerli sayıldı.

Kongreye BBP Çorum İl Başkanı Av. Özkan Yandım ile İl, Merkez İlçe ve İlçe yöneticileri de katıldı. Oyunu kullanan Yandım: “13. Olağan Büyük Kurultayı’mızda, 892 delegenin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçilen Mustafa Destici başkanımızı tebrik ediyor, vatanımıza, milletimize, partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Kurultayı’mızda ortaya konulan büyük coşku, güçlü teşkilat iradesi ve sarsılmaz dava şuuru; Büyük Birlik’in yarınlara emin adımlarla yürüdüğünün en açık göstergesi olmuştur. Liderimizle, teşkilatlarımızla ve milletimizle birlikte daha güçlü bir Türkiye için yürümeye devam ediyoruz” görüşüne yer verdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ