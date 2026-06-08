Çorum’da “Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri İl Yürütme Kurulu Toplantısı”, Vali Ali Çalgan başkanlığında, ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıda öğrencilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Okul çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, trafik düzenlemeleri, servis araçlarının denetimi, bağımlılıkla mücadele çalışmaları ve okul giriş-çıkış saatlerinde güvenlik güçlerinin koordinasyonu gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı değerlendirmede çocukların huzurlu ve güvenli bir eğitim ortamında yetişmesinin öncelikli hedef olduğunu vurguladı. Bu doğrultuda kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Çalgan, alınan tedbirlerin titizlikle uygulandığını ifade etti.

Toplantı, ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürmesi ve mevcut tedbirlerin etkinliğinin artırılması yönünde yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR