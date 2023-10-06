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Yarınki maç, iki takım arasında ligde oynanacak ilk maç olmasına karşılık, iki ekip daha önce 1 kez Türkiye Kupası'nda, 1 kez de hazırlık maçında karşılaştı. 19 eylül 2017'de, Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan Türkiye Kupası 3.tur maçını,55.dakikada Mert Sarı'nın attığı golle Ahlatcı Çorum FK 1-0 kazandı ve adını 4.tura yazdırdı.

Bu sezon öncesi Bolu'da oynanan hazırlık maçını ise Bandırmaspor 2-1 kazandı. 29 Temmuz'da oynanan maçta Çorum temsilcisinin golünü 6.dakikada Thomas atarken, Balıkesir ekibinin golleri 18.dakikada Mustafa, 42.dakikada Raul'den geldi.