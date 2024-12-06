Ziraat Türkiye Kupası’nda 4.tur dün oynanan maçlarla tamamlanırken, 5.turun kura çekimi ise bugün gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre Ahlatcı Çorum FK’nın da rakibinin belli olacağı 5.tur kura çekimi İstanbul’daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Saat 14.30’da başlayacak ve Ahlatcı Çorum FK’nın seri başı olarak gireceği kura çekimi A Spor’dan canlı yayınlanacak.