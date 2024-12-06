2024-2025 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu eşleşme kuraları İstanbul’da çekildi. Ahlatcı Çorum FK’nın da rakibi belli oldu.

TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ve A Spor’dan canlı yayınlanan kura çekimine Ahlatcı Çorum FK’dan temsilci katılmadı. Kırmızı-siyahlı takım, seri başı olarak girdiği kura çekiminde, 2.Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Anagold 24 Erzincanspor’la eşleşti. Erzincanspor temsilcisi, saha belirleme kurasında küçük numarayı çekerek maçın oynanacağı yeri Erzincan olarak belirledi. Ahlatcı Çorum FK ile Anagold 24 Erzincanspor, Erzincan’da karşılaşacak.

MAÇLAR 17-19 ARALIK’TA

Türkiye Kupası’nda 5.Eleme Turu maçları 17-18 ve 19 Aralık tarihlerinde oynayacak. Tek karşılaşma üzerinden eleme usulüne göre yapılacak maçların galipleri grup aşamasına kalacak. Grup aşamasında, Avrupa Lig’lerinde mücadele eden Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir’le birlikte 24 takım mücadele edecek.