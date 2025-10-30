Önceki gün, Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında konuk ettiği 3.Lig ekibi Kütahyaspor’u 3-0 yenerek adını 4.tura yazdıran Arca Çorum FK, kupa serüveninde 12.kez tur atladı.

Profesyonel liglerde mücadele etmeye başladığı 2012-2013 Sezonundan beri her sezon Türkiye Kupası’nda boy gösteren Arca Çorum FK, Kütahyaspor karşılaşmasıyla birlikte bu alanda 27.sınavını verdi. Bu maçlarda 13 galibiyet, 1’i hükmen olmak üzere 14 yenilgi alan Arca Çorum FK, attığı 47 gole karşılık 3’ü hükmen yenilgiden olmak üzere 44 gol yedi.

12.KEZ ADINI ÜST TURA YAZDIRDI

Kupadaki ilk maçını 2012-2013 Sezonunda, sahasında Yeni Amasyaspor’la oynayan Arca Çorum FK, aldığı 4-1’lik galibiyetle adını 2.tura yazdırırken, 2.turda da evinde Adana Demirspor’u 2-1 yenip 3.tur bileti aldı. Çorum ekibi, 3.turda Ankaragücü’ne deplasmanda 2-0 yenilerek elendi.

2013-2014 Sezonunda, 1.turda Ordu temsilcisi Ünyespor’u evinde 2-1’lik skorla eleyen Arca Çorum FK, 2.turda Süper Lig ekibi Gaziantepspor’a deplasmanda kök söktürmesine rağmen 119.dakikada yediği golle 3-2 yenilip elendi.

2014-2015 Sezonunda, 1.turda Ankara’da Şekerspor’u 3-1’le geçen Arca Çorum FK, 2.turda, evinde Manisa FK ile karşılaştı. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçı penaltılar sonucu 6-5 kaybeden Çorum ekibi kupaya veda etti.

2015-2016 Sezonunun 1.turunda Ankara temsilcisi Gölbaşı’nı Çorum’da 4-1 yenen Arca Çorum FK, 2.turda Süper Lig ekibi Antalyaspor’a deplasmanda 1-0 yenilerek elendi.

2016-2017 Sezonunda, 1.turda konuk ettiği Bartınspor’u da 4-1’le geçen Çorum temsilcisi, 2.turda deplasmanda Manisa FK’yı 3-1 mağlup ederek adını 3.tura yazdırdı. Kırmızı-siyahlı takım, 3.turda konuk ettiği Trabzonspor’a 2-1 yenilerek elendi.

2017-2018 Sezonunda kupaya 2.turdan başlayan Arca Çorum FK, deplasmanda Yozgatspor’u 2-0 yenerken, 3.turda deplasmanda Bandırmaspor’u 1-0 mağlup etti. 4.turda Trabzonspor’u konuk eden Arca Çorum FK, 6-0 gibi tarihi bir skorla yenilerek elendi.

2018-2019 Sezonunda, Yeni Amasyaspor’a, sonraki sezon ise sahasında Kasımpaşa’ya 1-0 yenilerek ilk turda elenen Arca Çorum FK, 2020-2021 Sezonunda kupa serüvenine 3.turdan başladı. Bu turda Eyüpspor’u konuk eden Çorum temsilcisi 3-0 gibi flaş bir skorla adını 4.tura yazdırırken, 4.turda eşleştiği Altınordu karşısına takımdaki koronavirüslü futbolcu sayısının çok olması nedeniyle çıkamadı ve 3-0 hükmen yenilerek elendi.

İLK KEZ GRUPLARA KALDIK

2021-2022 Sezonunda, evinde Arnavutköy Belediye’ye 2-0, 2022-2023 Sezonunda ise evinde normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta evinde Esenler Erokspor’a penaltılar sonucu 5-4 yenilerek elenen Arca Çorum FK, 2023-2024 Sezonuna 4.turdan başladı. Bu turda Trabzonspor’la eşleyen kırmızı-siyahlı takım, deplasmanda oynadığı maçı 3-1 kaybederek elendi.

2024-2025 Sezonunda, 5.turdan kupaya dahil olan Çorum ekibi, deplasmanda Erzincanspor’u 6-4 yenerek tarihinde ilk kez gruplara kaldı.

Grup aşamasında 3 maç yapan Çorum ekibi, evinde Konyaspor’a 1-0, deplasmanda Başakşehir’e 4-1 yenilirken, sahasında Boluspor’u 2-1 mağlup etti.