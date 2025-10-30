Arca Çorum FK’nın 3 Kasım Pazartesi günü Esenler Erokspor’la İstanbul’da oynayacağı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 12.hafta maçının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Esenler Erok Stadı’nda oynanacak maçta Antalya bölgesi üst klasman hakemlerinden Ömer Faruk Turtay düdük çalacak. Saat 20.00’de başlayacak maçta Turtay’ın yardımcılıklarını ise Ankara bölgesinden Harun Terin ile Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Yine Ankara bölgesinden Asen Albayrak da karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

BU SEZONKİ AMED MAÇINI YÖNETTİ

Orta hakem Ömer Faruk Turtay, Arca Çorum FK’nın 1’i bu sezon olmak üzere 3 maçını yönetti. Çorum temsilcisi, Turtay’ın düdük çaldığı maçlarda bu sezonun ilk haftasında, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0, geçen sezon da ikinci yarının ilk maçında, sahasında Ümraniyespor’u 3-1 yendi. Kırmızı-siyahlı ekip, diğer maçta ise 2023-2024 Sezonunun 7.haftasında, deplasmanda Bodrum FK’ya 2-1 yenildi.

EROKSPOR 2’DE 2 YAPTI

Turtay, Esenler Erokspor’un ise 2 maçını yönetti. İstanbul ekibi bu iki maçı da kazanırken, 2019-2020 Sezonunda, sahasında Uşakspor’la oynadığı Türkiye Kupası 3.tur maçını 1-0, geçen sezon da deplasmanda Iğdır FK’yı 1.Lig 5.hafta maçında 2-1 yendi.