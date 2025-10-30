Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında Kütahyaspor’u konuk eden Arca Çorum FK’ya altyapıdan 3 futbolcu takviyesi yapıldı.

Arca Çorum FK’nın Gelişim Ligi’nde mücadele eden U17 takımından orta saha oyuncusu Yusuf Güzel, kanat-10 numara oyuncusu Furkan Çetinkaya ve forvet oyuncusu Çınar Temir Kütahyaspor maçının kadrosuna dahil edildiler.

Altyapıdan kadroya alınan 3 genç futbolcu da ikinci yarıda oyuna girdi. Furkan Çetinkaya, 69.dakikada Atakan Cangöz’ün, Yusuf Güzel 82.dakikada Ferhat Yazgan’ın, Çınar Temir ise 88.dakikada Taha İbrahim Reçber’in yerine girerek ilk kez bir profesyonel karşılaşmada forma giydiler.

Özellikle Furkan Çetinkaya performansıyla dikkat çekerken, yaptığı klas hareketler ve futbol zekâsıyla maçı izleyen taraftarlardan alkış aldı. Karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Arca Çorum FK’lı futbolcular ve teknik heyet, başta Furkan Çetinkaya olmak üzere genç futbolcuları tebrik ettiler.