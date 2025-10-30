Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum Arenaspor Karadeniz temsilcilerinden Bordo-Mavi 61’e, Çorum Voleybol ise Sınav Koleji Samsunspor’a konuk oldu. Trabzon’da oynanan maçta Arenaspor rakibine 25-15, 25-14 ve 25-12’lik setlerle 3-0 mağlup olurken, Çorum Voleybol ise Samsun’da oynanan maçta sahadan 25-11, 25-10 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yenik ayrıldı.

Bu sonuçların ardından Çorum Arenaspor 9 puanda kalarak iki basamak geriledi ve beşinci sırada yer aldı. Çorum Voleybol ise 6 puanda kalarak haftayı yedinci sırada kapattı.