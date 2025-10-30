Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2.Lig 14.Grup 6.hafta maçında Çorum temsilcisi Osmancık Belediyespor deplasmanda Hopa Belediyepsor’un konuğu oldu. Hopa İlçe Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk düdüğünden itibaren oyunda üstünlüğü eline alan Çorum temsilcisi ilk seti 9 sayı farkla kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de rakibine sayı izni vermeyen Osmancık Belediyespor, bu seti de 11 sayı farkla kazanarak skoru 2-0 yaptı. Üçüncü sette oyundan düşen rakibi karşısında sürprize izin vermeyen Çorum’un sultanları seti 25-18 maçı da 3-0 kazanmasını bildi.

Bu sonucun ardından Osmancık Belediyespor üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 9’a yükseltti ve haftayı üçüncü sırada kapatırken, ev sahibi Hopa Belediyespor ise 5 puanda kaldı.

SALON: Hopa İlçe.

HAKEMLER: Samet Ateş, Kaya Erdem.

HOPA BELEDİYESPOR: Ecrin, Aysu, Beril, Lusena, Çağlanur, Yaren Nur, Azra Nur, Zeynep, Yağmur.

OSMANCIK BELEDİYESPOR: Beyzanur, Sudem, Yaren, Nülüfer, Naz, Müfide, Ece, Sevgi, İrem, Zeren, Zeynep, Yasemin.

SETLER: 16-25, 14-25, 18-25.