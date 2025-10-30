Arca Çorum FK, Kütahyaspor’u 3-0 yendiği Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçına ligde süre alamayan ve az alan oyunculardan kurulu bir kadro ile çıktı. Geçen sezon takımın vazgeçilmezlerinden olan ancak bu sezon hiç süre alamayan 22 yaşındaki stoper Kadir Seven ve 17 yaşındaki stoper Taha İbrahim Reçber bu sezon ilk kez Kütahyaspor maçında kırmızı-siyahlı formayı giydi.

Maça ilk 11’de başlayan Kadir yine stoper oynarken, teknik direktör Çağdaş Çavuş genç Taha’yı ise orta sahada görevlendirdi.