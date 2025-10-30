Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U19 Bölgesel Gelişim Ligi 6.Grup 7.hafta maçında Arca Çorum FK deplasmanda Kastamonuspor’un konuğu oldu. Hasan Doğan Tesisleri’nde oynanan maçın ilk yarısını Kırmızı-Siyahlılar 1-0 geride kapattı. İkinci yarıda değişikliklerle birlikte bambaşka bir kimliğe bürünen Çorum FK’nın U19’ları 15 dakika içerisinde bir anda skoru 3-1’e getirdi. Son bölüme kadar 3-1’lik üstünlüğünü koruyan Kırmızı-Siyahlılar 80.dakikada penaltıdan kalesinde ikinci golü gördü. Kalan sürede başka gol olmayınca Çorum FK kritik maçtan 3-2 galip ayrılmasını bildi.

Bu sonucun ardından ligdeki ikinci galibiyetini alan Arca Çorum FK puanını 7’e yükseltirken, ev sahibi Kastamonuspor 6 puanda kaldı.

SAHA: Hasan Doğan Tesisleri.

HAKEMLER: Murat Can Yıldız, Harun Berkan Tiraki, Arslan Can Ölçek.

KASTAMONUSPOR U19: Kerem, Ayberk, İlker, Samet Tarık, Serdar, Oğuz, Semih, Umut Can, Fatih Burak, Deniz, Kerim.

YEDEKLER: Emir, Kerim, Mert Ali, Muzaffer, Enes, Yasin, Kerem, Burak, Ali, Metin.

ARCA ÇORUM FK U19: M.Emin, Ozan, Emin, Batuhan, M.Arda, Efe, Ahmet, M.Ömür, Burak, Ö.Faruk, Hakan.

YEDEKLER: Timurhan, Alihan, Deniz, M.Arda, Polat, Süleyman, Vedat, Uğur.

GOLLER: Dk.43 Serdar, Dk.80 (penaltıdan) Semih (Kastamonu), Dk.53 ve 55 Deniz, Dk.64 Uğur (Çorum FK)