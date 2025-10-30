Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kamu Spor Oyunları’nda Çorum’da ayak tenisi turnuvası heyecanı yaşandı. 6 takımdan 30 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada Çorum Valiliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü takımı finale adını yazdırdı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan final maçını Çorum Valiliği 2-1 kazanarak şampiyon olmayı başarırken, Milli Eğitim Müdürlüğü takımı ise ikincilik kupası ile teselli buldu. Turnuvaya yarı finalde veda eden takımlardan Alaca Gençlikspor üçüncü, Çorum Adliyesi ise dördüncü olarak tamamladı.

Şampiyon olan Çorum Valiliği takımı 2-7 Kasım tarihleri arasında Bartın’da gerçekleşecek olan bölge müsabakalarında Çorum’u temsil etmeye hak kazandı.