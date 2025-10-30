Satranç İl Temsilciliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvası’nda heyecan sona erdi. Çorum Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvada 8 yaş aştı, 10 yaş altı, 14 yaş altı ve açık olmak üzere 4 kategoride yapılırken, erkeklerde 61, kızlarda ise 8 olmak üzere toplam 69 sporcu katılım sağladı.

Satranç İl Temsilcisi Mesut Çetinoğlu gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 8 yaş altı kategorisinde Yamaç Dalcı birinci, İhsan Özyılmaz ikinci, Tuna Önadım üçüncü, Ayaz Altunbaş dördüncü olurken, 10 yaş altı kategorisinde ise Mustafa Yağız Altunbaş birinci, İbrahim Hamza Çakır ikinci, Asil Cindil üçüncü, Eymen Öğen dördüncü oldu. 14 yaş altı kategorisinde Tuğra Ünal birinci, Furkan Ertan ikinci, Yusuf Talha Çakır üçüncü, Metehan Şahin dördüncülüğü elde ederken, açık kategorisinde Sezer Sivlim birinci, Lütfi Bozkurt ikinci, Derman Bilge Durmuş üçüncü, Enes Yılmaz ise dördüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.