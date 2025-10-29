Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yürütülen soruşturma kapsamında bahis oynadıkları tespit edilen 152 hakemi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.

PFDK’ya sev edilen hakemler arasında 2023-2024 Sezonunda, Arca Çorum FK’nın Bodrum FK ile 24 Mayıs 2024’te, deplasmanda oynadığı play-off yarı final rövanş maçını yöneten üst klasman hakemi Zorbay Küçük de bulunuyor. Adana bölgesi hakemi Zorbay Küçük, Çorum’da 1-1 biten maçın rövanşında verdiği ve vermediği kararlarla skora etki ederken, 69.dakikada Landre’nin attığı golü iptal etmişti. Penaltılara kalan maçı Bodrum FK 5-4 kazanarak önce finali, finalde de Sakaryaspor’u yenerek Süper Lig’e yükselmişti.

MELİH KURT DA PFDK’DA

Arca Çorum FK’nın bu sezon Ümraniyespor’la deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçın Trabzon bölgesi üst klasman hakemi Melih Kurt da Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edilen hakemler arasında yer alıyor.

BAŞKAN İKİ MAÇI İŞARET ETTİ

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu da kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkma gibi bir huyu vardır. Takipteyiz” ifadelerini kullanırken, Bodrum FK ve Ümraniyespor maçlarına işaret etti.

ÇORUM’DA YETİŞEN HAKEMLER

Öte yandan, PFDK’ya sevk edilen hakemler arasında Çorumlu sporseverlerin yakından tanıdığı iki isim daha bulunuyor. Mardin bölgesi üst klasman hakemi Yunus Dursun ve Kars bölgesi klasman hakemi Abdülselam Koçak da bahis oynadıkları gerekçesiyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Dursun ve Koçak, üniversite öğrenimlerini Çorum’da gördükleri süre zarfında Çorum bölgesi hakemi olarak düdük çalmışlardı.