Arca Çorum FK’nın Pazar günü Boluspor’la oynadığı maçta sakatlanıp oyundan çıkan oyuncusu Pedrinho’nun durumu büyük ölçüde netleşti.

Portekizli orta saha oyuncusunun çekilen MR’ında, sağ arka adalesinde 1.derece yırtık tespit edildi. Tedavisi yoğun şekilde süren deneyimli futbolcunun Pazartesi günkü Esenler Erokspor maçına yetiştirilmesine çalışıldığı belirtildi.

Bu sezon 11 karşılaşmada 760 dakika süre alan ve 1 gol-3 asistlik bir performans sergileyen Pedrinho’nun Erokspor maçına yetişmemesi halinde 9 Kasım’daki Iğdır FK karşılaşmasında takımdaki yerini alması bekleniyor.