Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndi şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk hesapları yapan Kütahyaspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçını 3-0 gibi farklı bir skorla kazanarak adını 4.tura yazdırdı.

İKİ TAKIM DA YEDEKLERLE OYNADI

Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Burak Demirkıran’ın yönettiği maçta iki takım da sahaya yedek kadrolarıyla çıktı. Arca Çorum FK’da İbrahim Taha Reçber ve Kadir Seven bu sezon ilk kez resmi bir maçta süre aldı.

FİŞİ İLK YARIDA ÇEKTİK

Arca Çorum FK etkili başladığı maçta 9.dakikada Emeka Eze’nin penaltı golüyle 1-0 öne geçerken, 19.dakikada Eze’nin ikinci golüyle farkı ikiye çıkartıp rahatladı.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Arca Çorum FK, ikinci yarıda da oyunu kontrol eden taraftı. Konuk takım ilk yarıya göre daha fazla risk alırken, gol yine Çorum temsilcisinden geldi. 74.dakikada kendisinin ve takımının üçüncü golünü atan Eze skoru da 3-0 olarak belirledi.

Altyapıdan maç kadrosuna dahil edilen Çınar Temir, Yusuf Güzel ve Furkan Çetinkaya ikinci yarıda oyuna girerek ilk kez bir profesyonel maçta forma giydiler. Özellikle Furkan Çetinkaya performansıyla büyük alkış aldı.

Ligde, haftayı sahasında aldığı 0-0’lık Boluspor beraberliği ile kapatarak şampiyonluk yarışında yara alan Arca Çorum FK bu galibiyetle birlikte Pazartesi günkü zorlu Esenler Erokspor maçı öncesinde moral buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

DAKİKA 7: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Eren son çizgiye inip yerden sert ortaladı, Kütahya savunmasında Okan’ın kayarak müdahalesinde top kaleci Muhammet’te kaldı.

DAKİKA 9: GOOOLLL! 8.Dakikara soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, soldan ceza sahasına giren Cumali, Enes’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. 9.dakikada atışı kullanan Eze, topu sert bir vuruşla kaleci Muhammet’in sağından ağlara gönderdi: 1-0.

DAKİKA 18: Arca Çorum FK gole yaklaştı. Köşe vuruşu sonrası ceza sahasında oluşan karambolde bir anda topu önünde bulan Ferhat altı pasın sol çaprazından vuruşu üst direğe çarpıp auta çıktı.

DAKİKA 19: GOOOLLL! Fark ikiye çıktı. Arca Çorum FK Erenle soldan atağa kalktı. Topla birlikte hızla rakip kaleye yönelen Eren, sağdan bindiren Eze’nin önüne harika bir pas attı. Topla buluşan Eze ceza yayının sağından sert vurdu, kaleci Muhammet’ten seken top gol çizgisini geçti: 2-0.

DAKİKA 37: Soldan gelişen Kütahyaspor atağında, Yiğit Emir’in pasında Embiya ceza yayının sağından zor pozisyonda vuruşunu yaptı, az farkla üstten aut.

DAKİKA 47: Arca Çorum FK’nın kazandığı köşe vuruşunu soldan Eren kullandı. Eren’in ceza yayının sağına kestiği topu Kerem gelişine sert bir vuruşla kaleye gönderdi, az farkla yandan aut.

DAKİKA 51: Kütahyaspor atağında, Ahmet Ertuğrul’un pasında Embiya altı pasın sol çaprazından sert vurdu, top yan filede kaldı.

DAKİKA 63: Kütahya yine etkili geldi. Enginalp kendi topuyla soldan ceza sahasına girdi, ikili mücadelede Caner’i oyundan düşürüp sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, kaleci Ahmet Said iki hamlede gole izin vermedi.

DAKİKA 73: Soldan gelişen Arca Çorum FK atağında, Eren’in pasında savunma arkasına sarkan Eze çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda kaleci Muhammet gole izin vermedi, korner.

DAKİKA 74: GOOOLLL! Fark üçe çıktı. Kütahyaspor soldan atağa çıkarken topu kapan İbrahim Taha pasını Eze’ye verdi, ceza yayının sağından içeri giren Ezen yakın köşeden topu ağlarla buluşturdu: 3-0.