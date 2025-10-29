Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Ümraniyespor ve Serikspor Türkiye Kupası’ndan elenirken, Sivasspor, Vanspor, Sarıyer ve Sakaryaspor ise 4.tura yükseldi.

Ümraniyespor, 3.Lig ekibi Kahramanmaraşspor’a deplasmanda 4-0 yenilerek elenirken, Serikspor, İzmir’in 2.Lig ekiplerinden Aliağa Futbol A.Ş.’ye deplasmanda 4-3’lük skorla boyun eğerek kupaya veda etti.

Sivasspor, Antalya’nın 2.Lig ekibi Kepezspor’u deplasmanda 3-1, Sarıyer 3.Lig ekibi 52 Orduspor’u deplasmanda 2-0, Sakaryaspor da Bursa’nın 2.Lig’deki temsilcilerinden İnegölspor’u evinde 4-0 yenerek 4.tur bileti aldı. Vanspor ise, Ordu’nun 3.Lig temsilcilerinden Fatsa Belediyespor’la deplasmanda oynadığı ve normal süresi ile uzatmaları 3-3 biten maçı penaltılar sonucu 10-9 kazanarak tur atladı.