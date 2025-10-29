Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, bugün Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında, 3.Lig 4.Grup şampiyonluk adaylarından Kütahyaspor’u konuk edecek.

Tamamen şampiyonluğa odaklandığı için kupayı ikinci planda tutan Arca Çorum FK, ligde haftayı 0-0’lık Boluspor beraberliği ile kapatarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, bugünkü Kütahyaspor maçını kazanıp moral bulmayı hedefliyor. Bu doğrultuda tüm planlar galibiyet üzerine yapılmış durumda. Çorum temsilcisinin, sahaya sezon başından beri fazla süre alamayan oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile çıkması bekleniyor.

3.Lig 4.Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Kütahyaspor’da ise moraller oldukça yüksek. Lacivert-beyazlı takım, haftayı Aydın deplasmanında aldığı 4-0’lık Nazillispor galibiyetiyle kapatarak üst üste 4.kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 20 puanlı lider Karşıyaka’nın 1 puan gerisinde 2.sırada yer alıyor. Kupaya dahil olduğu 2.turda Altınordu’yu evinde 3-1 yenerek 3.tura yükselen Kütahyaspor, Arca Çorum FK karşısında kazanıp yoluna devam etmek ve sürprize imza atmanın hesaplarını yapıyor.

Arca Çorum FK ile Kütahyaspor arasında bugün Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı Ankara bölgesi klasman hakemlerinden Burak Demirkıran yönetecek. Saat 15.30’da başlayacak maçta Demirkıran’ın yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Oğuzhan Yazır ve Bitlis bölgesinden Barış Çiçeksoyu yapacak. Eskişehir’den Semih Kurt ise maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Normal sürenin berabere bitmesi halinde 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatılacak. Eşitlik yine bozulmazsa sonucu penaltılar belirleyecek.